Pane e mortadella secondo Giorgione che ritocca l' iconica ricetta italiana

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Sono bastati pochi secondi per far diventare virale (un milione e mezzo di visualizzazioni) il video postato sul profilo Instagram di Gambero Rosso, in cuicambia ladi uno dei panini più famosi d'Italia, quello con la. Che sia con la rosetta, michetta, o tra due fette di, si sa, quello con la mortazza - come la chiamano a Roma - è il pranzo prêt-à -porter perfetto per ogni banchetto frugale. Le ricette Giorgionizzate Nella serie "Ricette Giorgionizzate" (da vedere online sul nostro profilo Instagram), il mitico oste più famoso d'Italia modifica le ricette della tradizione oppure semplici piatti da tutti conosciuti in una sola maniera, riportandoli in tavola in una sua versione.