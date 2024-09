NBA 2K25 | La recensione del nuovo futuro del basket secondo 2K

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ci sono pochi franchise, nel panorama delle simulazioni sportive, che nel corso degli anni hanno saputo definire e ridefinire i propri standard, al pari di NBA 2K. Una storia di successi e di traguardi impressionanti, costellati da qualche passo falso (più di sostanza, invero, che di forma), che hanno reso quello cestistico di casa 2K uno degli appuntamenti imprescindibili per gli amanti della palla a spicchi virtuale. Con NBAlo storico Publisher non si limita a continuare passivamente una tradizione già radicata nei salotti, ma al contrario spinge – con più decisione, se paragonata al passato più recente – il piede sull’acceleratore, arricchendo la formula magica con perfezionamenti e innovazioni al limite dell’audace che si preannunciano come degli autentici game-changer.