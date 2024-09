Luca Giurato il ricordo di Mara Venier e gli altri | Amicizia profonda

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La notizia della scomparsa diha colpitomente il mondo della televisione e del giornalismo italiano. A ricordarlo con grande commozione è, storica conduttrice di “Domenica In“, che ha raccontato all’Adnkronos il suo legame con. Il giornalista, venuto a mancare all’età di 84 anni a Roma, è stato una figura importante nella carriera di, come lei stessa ha spiegato tra le lacrime. “Il mio primo istinto è stato quello di chiamarlo subito al cellulare”, ha confessato la. “Ho sperato che fosse lui a rispondere, ma mi ha risposto sua moglie Daniela, che mi ha confermato la notizia”. Conemozione,ha rivelato come sia stato proprioa suggerirla per la conduzione di “Domenica In“, un momento decisivo per la sua carriera.