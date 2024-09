L’11 Settembre e le sue conseguenze | una ferita aperta nella storia contemporanea

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Dalla perdita dell’innocenza alla resilienza: come gli attacchi alle torri gemelle hanno trasformato la nostra società2001 è una data che ha segnato profondamente ladell’umanità. Gli attentati alle Torri Gemelle di New York hanno scosso il mondo, mostrandoci con crudezza quanto la violenza e l’odio possano devastare la nostra società. In un solo giorno, la percezione di sicurezza globale è cambiata, così come il nostro modo di vivere. Le immagini degli aerei che si schiantano contro i grattacieli sono rimaste impresse nelle nostre menti, un ricordo doloroso che continua a riverberarsi a distanza di anni. Da quel giorno, nulla è stato più come prima. I controlli negli aeroporti sono diventati più rigidi, la sorveglianza è aumentata, e la guerra al terrorismo ha portato a conflitti che hanno segnato una generazione.