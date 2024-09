In casa pistola contanti e orologi di lusso denunciato

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Aversa. La Squadra mobile di Napoli ha arrestato ieri un uomo di 43 anni, residente nell’agro aversano, in provincia di Caserta, per detenzione illegale di arma da fuoco clandestina con relativo munizionamento e ricettazione. Gli agenti hanno effettuato una perquisizione domiciliare nell’abitazione dell’indagato dove hanno trovato, all’interno di un armadio della camera da letto, un involucro contenente 21 proiettili calibro 9×19 parabellum, 10 proiettili calibro 6×35 e 13 proiettili calibro 7.65. All’interno di una parete di cartongesso i poliziotti hanno trovato 120mila euro suddivisi in banconote di vario taglio.