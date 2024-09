Elon Musk prende in giro Taylor Swift per l’endorsement a Kamala Harris | Se vuoi fare un figlio io ci sono

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Le simpatie diper Donald Trump noncerto una novità. E dopo la performance sottotono dell’ex presidente nel primo dibattito televisivo con, l’imprenditore sudafricano naturalizzato statunitense è corso in aiuto del suo candidato prediletto. Come?ndo inl’attesissimo endorsement fatto poche ore prima daalla candidata democratica. «Ok, hai vinto tu Ti darò une proteggerò i tuoi gatti a costo della mia vita», ha scrittosu X. Natalista convinto, il fondatore di Tesla è padre di 12 figli, per tre dei quali è in contenzioso con l’ex compagna Grimes per la custodia. Il miliardario americano è un grande sostenitore della teoria secondo cui le nazioni occidentaliavviate a un «crollo nel popolazione».