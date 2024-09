Corsi pratici di lingua e cultura friulana a Udine

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Sono aperte le iscrizioni all’edizione 2024 deidi, organizzati dalla Società Filologica(progetto finanziato dall’ARLeF – Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane). Le lezioni tratteranno grafia, grammatica e strumenti linguistici informatici. A, nella sede di via Manin 18, sono in programma due: uno di livello intermedio, che inizierà venerdì 20 settembre alle ore 17, e uno di livello principianti assoluti, che inizierà mercoledì 25 settembre alle ore 18. Entrambi iproseguiranno per 13 lezioni settimanali. Al termine sarà rilasciato un attestato di frequenza a chi avrà partecipato ad almeno il 70% delle ore di lezione. L’attestato costituisce titolole per accedere alla Lista regionale degli insegnanti con competenze di. Isono gratuiti e aperti a tutti gli interessati.