Aggredito autista AIR Campania sulla linea Aversa – Mondragone

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo a pubblichiamo la nota della Usb Trasportiin merito all’aggressione subita da unAir: “Una escalation di violenza senza fine, nonostante gli annunciati aumenti dei controlli a bordo dei mezzi pubblici e del potenziamento delle misure di prevenzione. Oramai le aggressioni verbali e fisiche ai danni del personale del tpl sono divenute all’ordine del giorno. Un lavoro che oltre ad essere usurante, tra i più stressanti al mondo, è divenuto anche a rischio. È di poche ore fa la notizia dell’ennesima aggressione ai danni di un conducente didella società AIRda parte di due persone non ancora identificate, solo per aver chiesto loro di non fumare a bordo autobus. L’è stato quindi costretto ad abbandonare il servizio per ricevere le cure del caso.