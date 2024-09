11 settembre | i film che raccontano l’attentato alle Torri Gemelle

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 11 settembre 2024) L’11ricorre l’anniversario del terribile attentato che ha sconvolto New York prendendo di mira le, il Pentagono e l’United Airlines 93: alcuniricordano in modo dettagliato la tragica giornata che ha terrorizzato il mondo. 11: isul11photo credits wikipedia Tra quelli più drammatici vi è il classico “Molto forte, incredibilmente vicino”, undel 2011 tratto dall’omonimo romanzo di Jonathan Safran Foer. La vicenda parla di Oskar Schell, un bambino di nove anni con una sindrome di Asperger, appassionatomdi misteri e indovinelli. Oskar è il figlio di Thomas Schell, che prima di morire, lascia al figlio un indovinello da risolvere. L’ultimo mistero consiste nello scoprire se New York abbia mai posseduto un sesto distretto.