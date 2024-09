Uno Stenterello per tre Miglior film a ’Punto di rugiada’ E Neri Marcorè vince la regia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) Una serata nel segno della risata per la chiusura della settima edizione delloFestival, il Festival della commedia d’autore, che domenica sera, al cinema La Compagnia, ha premiato i vincitori della competizione. A condurre l’evento è stato Andrea Muzzi, ideatore della rassegna, ma anche attore e regista, che ha presentato i trein concorso, già proiettati nelle serate della kermesse che, come di consueto, si è svolta nel quartiere 4 di Firenze (ma non solo). A contendersi lo ““ erano Punto di Rugiada di Marco Risi, Zamora die Le mie ragazze di carta di Luca Lucini. Alla fine, il premio per ilse lo è aggiudicato Punto di Rugiada di Marco Risi, mentre il titolo diè andato aper Zamora, il primo lungometraggio diretto dal comico, che riceve anche il premio della giuria popolare.