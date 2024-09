Piazza d’Armi dove regna l’incuria | vetri rotti e rifiuti accanto agli asili

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) Siena, 10 settembre 2024 – Solo pochi giorni all’inizio della scuola e all’apertura dei cancelli d’ingresso degli’Ape giramondo’ e ’Albero dei sogni’ e la situazione di degrado dell’area di, specialmente nelle zone intorno alla piscina, perdura. Gliapriranno grazie alla soluzione tampone dei prefabbricati, usati durante l’estate anche per svolgere dei campi estivi, e l’ingresso usato dai bambini per entrare da scuola sarà quello posto di fronte a quello fatiscente della piscina. L’area è in assoluto quella di maggior degrado della zona, il prato risplende dello scintillio di cartacce, bottiglie rotte e pezzi tenti di vetro disseminati a ogni angolo. Il tutto in un parco che uno dei principali polmoni verdi della città a ridosso del centro storico ed è frequentato tutti i giorni da moltissimi bambini, che passano le giornate nelle aree giochi vicine.