Naufragio Bayesian il costruttore | Violate le procedure potevano salvarsi L’acqua è entrata dal portellone di poppa

(Di martedì 10 settembre 2024) «Dall’analisi dei terribili 16 minuti di quella notte riteniamo chesiadal». Giovanni Costantino, ad di Italian Sea Group che ha rilevato il gruppo Perini, ildello yacht affondato, è certo di quanto afferma alla trasmissione Cinque minuti condotta da Bruno Vespa. Secondo Costantino la mancata chiusura deldiavrebbe causato ildel veliero la notte del 19 agosto al largo di Porticello (Palermo). «Riteniamo che le attività tipiche di un equipaggio a tutela delle persone e della nave non sono state compiute. Si sarebbe dovuta preparare la nave chiudendo, blindando la stessa. Era inaffondabile. Se in quella nave non fosseacqua, non avrebbe avuto alcun tipo di problema», ha aggiunto.