Mezza Maratona dedicata al Drake Dal Museo Ferrari a piazza Roma si correrà anche in pista a Fiorano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Modena, 10 settembre 2024 – Grandi nomi e tanto entusiasmo alla presentazione della primad’Italia-Memorial Enzo, che riporta i “runners” sulle strade del Mito dopo l’esperienza delladi Ivano Barbolini, chiusa nel 2016. Ecco i dati essenziali: innanzitutto la data dell’evento, il 30 marzo 2025. La(21,097 km) partirà daldi Maranello, transiterà per la prima volta sulladie, percorrendo la via Giardini, arriverà al traguardo posto ina Modena, davanti al Palazzo Ducale nelle vicinanze delCasa Enzo. EnzoVi sarannopercorsi minori, da 5 e 10 km, per chi vorrà partecipare a questa nuova festa dello sport che nasce nella nostra provincia.