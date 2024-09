Juventus cambio agente Yildiz | l’ex procuratore presenta una istanza arbitrale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 10 settembre 2024) Ha deciso di ricorrere alle vie legali Carlos Ruiz, exdi Kenanndo un’al Collegio di Garanzia dello Sport contro il calciatore della. La decisione è stata presa in seguito alla scelta del turco di cambiare, risalente allo scorso aprile. “Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un’ta dall’Sportivo Carlos Ruiz Caillas, in proprio e in qualità di legale rapnte della Ruiz Casillas Investments S.r.l., contro il sig. Kenanin seguito al recesso esercitato, in data 10 aprile 2024, dal suddetto intimato con riferimento al contratto di mandato, e suo “Addendum”, conferito in via esclusiva dal sig. Kenan, in data 10 novembre 2023, al suddettoaffinché lo stesso curasse i suoi interessi fino al 14 agosto 2025” si legge nella nota.