Dallo schiaffo a New Zealand alle scoppole contro Ineos | quale è la vera Luna Rossa?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 10 settembre 2024)aveva fatto sognare tutti i tifosi battendo Team Newdurante il round robin della Louis Vuitton Cup: in una regata caratterizzata da pioggia e fulmini (interrotta durante l’ultimo tratto di poppa a giochi già fatti) il sodalizio italiano aveva surclassato il Defender, impartendo una fantastica lezione di vela ai detentori della America’s Cup generando voli pindarici nella mente degli appassionati. Team Prada Pirelli sembrava il più forte tra tutti gli sfidanti e sembrava poter avere le carte in regola per battagliare con i Kiwi, ma tra sabato e lunedì si è materializzato il più brusco dei risvegli.