Chat delle mamme a scuola le regole del Garante della Privacy | Niente foto e informazioni sulla salute

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 10 settembre 2024) No alledei minori. Vietato diffondere. E stop anche a tutto quello che può ledere ladel minore. Queste sono le principalidelsulle. «Se si vuol condividere su internet o sui social serve il consenso dei genitori degli altri minori che appaiono nelle immagini». Perché «ciò che viene pubblicato online o condiviso nellerischia di non essere più nel nostro controllo e questo vale maggiormente nel caso di minori», spiega oggi Agostino Ghiglia al Messaggero. LeSecondo il componente dell’autorità leda questo punto di vista sono un pericolo: «Lamessa in rete finisce nella disponibilità di decine di persone». E sfugge al controllo. «Esistono tutta una serie di garanzie, lanon è un’agorà in cui tutto è permesso.