BARBATO DA SULMONA E IL SUO TEMPO

(Di martedì 10 settembre 2024) Incidenza di personaggi meno noti del Medioevo sui processi politico-culturali di Gabriella Izzi Benedetti *daviene alla luce nel 1304, stesso anno di nascita di Francesco Petrarca di cui diverrà grande amico e con il quale corrisponderà a lungo. Il nomederiva da Sanvescovo di Benevento; non è dunque il cognome, poiché a quelnon era indispensabile; la sua identificazione si avvale della provenienza,, oppure della discendenza,di Jacopo, essendo quello il nome paterno. Non sappiamo se Jacopo fu notaio come lo era il padre Berardo; sicuramente dal nonno Berardo verrà convogliato verso studi di giurisprudenza. L’intelligenza acuta unita all’interesse verso ogni forma di conoscenza faranno di lui, già dagli esordi, una figura di rilievo presso la corte dei d’Angiò.