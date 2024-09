Venditti conquista lo Sferisterio e svela | Cinzia è a Macerata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 9 settembre 2024) Un coro si è alzato dallo, pienissimo fino ai palchetti laterali, per cantare "Notte prima degli esami" con Antonello, in concerto all’arena disabato sera. Lo spettacolo è stato una lunga carrellata sulla carriera ma anche sulla vita del cantautore romano, che non si è risparmiato.ha proposto tutti i suoi grandi successi degli anni d’oro, con al centro i brani dell’album "Cuore", pubblicato proprio 40 anni fa. Ma dal palco ha condiviso anche tanti aneddoti legati alla nascita delle sue canzoni. A partire da "Piero e", ispirata da una coppia partita per un concerto a Milano. "Piero l’ho ritrovato, mi ha contattato sui social. Ma diso solo che si era trasferita a, per questo vengo sempre qui per vedere se la trovo, ma non sono mai riuscito a rintracciarla".