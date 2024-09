Troppe aggressioni alle donne si intervenga

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 9 settembre 2024) "Violenze gratuite in pieno giorno e in pieno centro.aggredite e derubate6 del mattino. Non ci sono più pace e sicurezza in città. I modenesi proprio non se lo meritano. Poter vivere nella tranquillità è un valore primario e va difeso e garantito. Cosa manca? Da anni si predicano presidi fissi seri e non edicole in disuso assegnate alla Polizia locale. Servono uomini sulle strade, ma soprattutto manca la certezza della pena e quel clima di rigore, di legalità e di decoro che solo la politica sa trasmettere". Inizia così l’attacco del vice coordinatore regionale di Forza Italia, Antonio Platis, che torna ad accendere i riflettori sul tema e attacca la sinistra che "malgoverna da anni" e le politiche di accoglienza. "Dobbiamo far sì che queste persone (chi delinque, ndr) sappiano che ci sono conseguenze ‘certe’ se commettono reati.