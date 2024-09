Tragedia a Napoli morto famoso cantante folgorato in casa | aveva appena 35 anni

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 9 settembre 2024) Un notoneomelodico èa seguito di un terribile incidente domestico. Di chi stiamo parlando? E cosa è successo?piange la scomparsa prematura di Carmine Diamante,neomelodico di soli 35, originario del quartiere Ponticelli. Secondo le informazioni rese note fino a ora, l’artista sarebbe rimasto vittima di un incidente domestico a seguito del quale sarebbe rimasto. View this post on Instagram A post shared by Carmine Diamante (@carminediamanteofficial) Il tremendo evento sarebbe avvenuto adi sua madre, a Castel Volturno, nella provincia di Caserta. Sul posto sono ovviamente arrivati subito i soccorsi insieme all’ambulanza, ma purtroppo, per il giovanenon c’è stato nulla da fare. Sulle cause del decesso, comunque, bisognerà attendere l’autopsia.