The Walking Stano a Ostia grande successo per la passeggiata solidale alla Pineta di Castelfusano

(Di lunedì 9 settembre 2024)– Un altrodi partecipazione all’edizione lidense della ‘The’, ladedicataraccolta fondi per la fibrosi cistica epromozione del benessere psico-fisico diffuso dpratica sportiva. Un’iniziativa interessante creata dal campione olimpico di Tokyo 2020 di marcia Massimo, campione mondiale ed europeo di un’atletica azzurra in costante ascesa. Nella mattina di ieri 8 settembre, migliaia di appassionati, insieme allo stessoe alcuni campioni dello sport, si sono ritrovatidiper rinnovare l’evento, già organizzato e svolto in altre località italiane. E’ stata una splendida giornata di solidarietà, colore, sorrisi e partecipazione. Foto Municipio Roma X/Facebook ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS.