Stiamo idealizzando il partner? Come capirlo e cosa rischiamo

(Di lunedì 9 settembre 2024) Siamo super innamorate di un “Lui” con la elle maiuscola, bello, forte, sensibile, intelligente, gentile, coraggioso, divertente, eccitante. È talmente perfetto che ne siamo addirittura intimidite. È proprio il“ideale”!succede Un momento. Non che quella persona non sia l’essere formidabile che descriviamo, ma nessuno è senza difetti. Per il semplice motivo che siamo umani, veniamo da realtà diverse, da situazioni differenti, da atteggiamenti acquisiti o sviluppati che ci rendono persone complesse e fortunatamente imperfette. Però non è facile essere totalmente obiettive in ogni momento della vita, specialmente nei primi tempi dell’innamoramento. Ecco perchè. La biologia dell’amore Madre Natura, che cura i suoi interessi con astuzia, ha fatto in modo che l’innamoramento sia il trick giusto per legare “biologicamente” due persone.