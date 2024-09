Pecci critico | Cambi in Israele-Italia? Spalletti pensa alle big di Serie A!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 9 settembre 2024)è abbastanzanei confronti di Luciano, considerati iche il Commissario Tecnico vorrebbe apportare in vista di. Ne ha parlato durante “La Domenica Sportiva”. I– Eraldoriconfermerebbe in toto l’undici titolare visto contro la Francia, senza risparmiare nessuno. : «dicontro l’? Devi insistere su questi giocatori, i giocatori dai 20 ai 30 anni possono giocare ogni tre giorni! Nelle scelte dell’natore conta più il pensiero delle telefonate del Milan, dell’Inter e della Juventus e non il pensiero della Nazionale. Se luia tanto adesso è sbagliato! Contro la Francia è stata una partita meravigliosa, perciò devi riconfermare questi giocatori e avere la fiducia, perché all’Europeo hai fatto una figura ridicola».