Nuova adesione a Forza Italia la soddisfazione di Rubano | Partito si conferma punto di riferimento per gli amministratori locali

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 9 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Amato Iuliano, attuale Assessore del Comune di Arpaise, ha ufficialmente aderito a. “Ho deciso di aderire aperché credo nei valori e nelle proposte che questorappresenta.è un movimento moderato che, giorno dopo giorno, dimostra un impegno reale e tangibile anche per le nostre comunità grazie all’attenzione e al lavoro quotidiano dell’onorevole Francesco Maria. Aderire a questo progetto mi permette di lavorare al fianco di persone che condividono la mia visione di sviluppo e crescita per Arpaise e per tutto il Sannio”, ha dichiarato Iuliano. “Accolgo con grandel’ingresso dell’assessore Amato Iuliano nella famiglia di