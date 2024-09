Nanushka collezione primavera 2025 alla New York Fashion Week | tra tradizione e innovazione

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 9 settembre 2024), il brand di moda guidato ddirettrice creativa Sandra Sándor, ha scelto Newcome palcoscenico per molte delle sue prime volte: dprima presentazione internazionale durante la settimana della moda, all’apertura del suo primo negozio negli Stati Uniti nel 2019, fino al debutto sulla passerella della Newper laNew: ecco laSándor, designer con sede a Budapest, ha sempre sentito un legame particolare con New, riconoscendo che gran parte della community disi trova proprio nella città e negli Stati Uniti. Questo ritorno a Newrappresenta non solo la crescita del marchio, ma anche il suo 20° anniversario.