Le Stelle di Branko ecco le previsioni di lunedì 9 settembre

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 9 settembre 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2024 Ariete Il tempo dell'irresponsabilità è finito, correre tanto per correre, amare tanto per fare sport, non interessa più. Ora inizia la stagione della ricerca del vero successo, vero guadagno, vero amore. Se avete già ottenuto tutto questo, complimenti, ma non addormentatevi sugli allori. La settimana inizia con il passaggio di Mercurio in Vergine, sollecita la vostra abilità a produrre, la facilità di adattamento al lavoro. Marte invece chiede presenza in famiglia. Toro Quello che fino a ieri non sembrava possibile, potrebbe accadere questa settimana-un colpo di genio o di fortuna nel lavoro, affari.