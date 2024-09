Fucili | Il risultato inganna partita molto equilibrata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 9 settembre 2024) Così inquadra la prima di campionato mister: "Siamo partitibene, siamo andati in vantaggio, abbiamo creato una situazione importante quasi subito, poi, nel momento in cui sembrava che l’inerzia fosse dalla nostra parte, c’è stato un rigore anche per gli avversari e lì laha cambiato di nuovo faccia. Nel secondo tempo sono ripartiti un po’ meglio gli avversari. Noi siamo stati bravi a crederci e a rubare la palla con Casolla, che è l’occasione in cui siamo passati in vantaggio. A quel punto laè svoltata. Mi è piaciuto il fatto che comunque poi siamo stati bravi a gestirla, senza per questo rinunciare a cercare il gol. Quando poi è arrivato il terzo gol, lì lasi è chiusa, ma questo non devere, perché in effetti è stata. Il Teramo, si è visto, è una squadra forte.