Boccia Sangiuliano e Arianna Meloni | la teoria del complotto contro il Governo

(Di lunedì 9 settembre 2024) I due scandali politici dell’estate sarebbero legati. La relazione tra il ministro della Cultura Gennaroe Maria Rosariae la presunta indagine per traffico di influenze a carico del capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia, sorella della presidente del Consiglio, avrebbero alcuni punti in comune. Nel frattempo alsi ipotizzano due teorie dell’esecutivo. Una dei magistrati, che avrebbero tentato di colpirecon l’indagine (mai partita e di cui non è mai stata confermata l’esistenza) per traffico di influenze. Un’altra ordita da un supposto manovratore di Maria Rosaria, di cui alcuni esponenti di Fratelli d’Italia sarebbero preoccupati.