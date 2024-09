Addominali e saluti romani L' eredità di Sangiuliano al Mic è anche Dario Renzullo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 9 settembre 2024) Dopo poco meno di due anni Gennarose n’è andato da via del Collegio romano, lasciando inad, Alessandro Giuli, suo successore al ministero della Cultura, diverse questione d’affrontare. In particolare, è inutile dirlo, c’è il decreto (non ancora pubblicato) con le nomine dei 18 consulenti che dovranno decidere quali film potranno meritare di essere finanziati quest’anno con fondi ministeriali. Un provvedimento che ha già scatenato la reazione preoccupata del mondo del cinema che teme la censura e, davanti a tale commissione, persino l’autocensura. Da Nanni Moretti a Gabriele Muccino.tuttavia non lascia dietro di sé solo queste nomine. L’ex ministro aveva nel suo ufficio di diretta collaborazione, nella sua segreteria politica, diverse persone, su alcune delle quali adesso pende la decisione del suo successore, che dovrà confermarli o meno.