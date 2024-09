Robur oggi l’esordio a Tavarnelle Guerri | Mercato condizionato ma possiamo dire la nostra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024) Alla vigilia del primo impegno di campionato in casala conferenza stampa è stata del ds Simone, che prima di addentrarsi in temi societari e diha parlato del San Donato. "Lo schiaffo preso in Coppa ci ha fatto capire che campionato sarà - le sue parole -. Sicuramente è stata una partita che ci ha fatto alzare il livello di attenzione. Loro hanno una buona identità, ma al di là dello studio dell’avversario dipenderà molto dall’atteggiamento nostro.mi aspetto una partita diversa". Sarà la prima di una serie di sfide importanti che daranno la giusta cifra del valore dei bianconeri. "Siamo una neopromossa e almeno quattro squadre Livorno, Grosseto, Gavorrano e Ostiamare hanno capito gli errori dell’anno scorso e quindi sono più avanti di noi - sottolinea ilttore -. A dicembre vedremo dove saremo e se ci saranno le condizioni per rafforzare la rosa".