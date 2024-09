Peste suina la grande paura | Il contagio rallenta ma ora perdiamo tutti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 8 settembre 2024) Brescia – Le misure prese fino a ora per contenere il dilagare dellasembrano avere effetto. I focolai aumentano, negli ultimi 3 giorni ce ne sono stati altri due, uno nel Lodigiano collegato a uno già noto in quanto gli allevatori sono i medesimi, l’altro in provincia di Novara, ma la velocità con cui si registrano i nuovi casi è notevolmente ridotta rispetto all’inizio dell’epidemia. Per ora, dei 26 focolai, 19 sono in Lombardia, tra Milano, Lodi, Pavia, ma c’èapprensione anche nella parte della Lombardia orientale, tra Brescia, Mantova, Cremona, che rappresentano il cuore del comparto: basti pensare che Brescia, da sola, conta circa 1,5 milioni di capi, sui 4 milioni di tutta la Lombardia che, da parte sua, rappresenta circa la metà del totale nazionale.