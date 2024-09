La Serie B al bivio per non morire gli scenari elettorali | chi ha paura di Mauro Balata?

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 8 settembre 2024) Lo schema è sempre il medesimo, uguale a se stesso da decenni: se non riescono a sconfiggerti provano a delegittimarti. Diciamo le cose chiaramente e restiamo ai fatti, chè per le conclusioni c’è tempo e nel frattempo ognuno si tira le proprie. I fatti ci dicono che il Presidente uscente della Lega B,, oltre che fautore di un percorso di crescita importante per la categoria, ha urlato al mondo che il re è nudo, che il calcio italiano, quello genuino, della provincia è alle ultime curve perché quello delle big, quello delle star europee se lo è mangiato tutto, ha drenato le risorse verso le vetrine più ricche in una sorta di operazione Robin Hood alla rovescia, prendere ai poveri per dare ai ricchi.