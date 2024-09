Il Marina inizia alla grande Bum bum Sant’Orso ko

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024)0 : Cominelli, Burini (26’st Ogiesoba), Maiorano, Rossetti (36’st Moliterno), Giovagnoli, Cucinella, Gagliardi, Gregorini, Pierandrei (40’st Ubertini), Daidone (45’st Catalani), Sabbatini (22’st Massaccesi). All. Profili: Fiorelli, Ferri, Montinaro, Vitali, De Angelis, Fontana, Lucchetti, Grandicelli, Saurro (22’st Mattioli), Muratori, Rovinelli All. Vergoni RETI: 2’pt Pierandrei (M), 31’st Maiorano (M) ARBITRO: Cittadini di Macerata Pierandrei e Maiorano segnano ed ilva. Buona la prima per i rivieraschi che battono a domicilio ilgrazie ai due senatori ed una prova corale di tutto rispetto. Esulta Profili che meglio di così non potevare di fronte al pubblico amico, esulta anche la nuova dirigenza per questo risultato rotondo e molto confortante.