Il contratto e l' audio rubato attenzione alle date | cosa c' è dietro il caso-Boccia

(Di domenica 8 settembre 2024) L'annozero del-Sangiuliano è lunedì 26 agosto. Prima di allora, l'imprenditrice di Pompei e l'ormai ex ministro della Cultura si erano conosciuti all'inizio dell'estate. Tra loro era nata una sinergia professionale e poi una relazione, deflagrata già prima di quel giorno tardoestivo in cui la 41enne, probabilmente accecata dal livore, annuncia su Instagram: «Grazie al ministro per la nomina a consigliere del ministro per i Grandi Eventi». Con la conseguente smentita del ministero si scoprirà che quella nomina era congelata da settimane, ma, ferita nell'orgoglio, la posta lo stesso scatenando il caos. Dopo la smentita pubblica carrellate di foto e video social (compresi quelli girati alla Camera senza autorizzazione con gli smart glasses RayBan) per dimostrare di essere organica al MiC.