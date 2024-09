Il Comune ha fatto i compiti estivi Scuole rimesse a nuovo in città Anche grazie all’aiuto dei genitori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 8 settembre 2024) Annonuove a Lecco. Quasi 5mila alunni e studenti lecchesi si stanno godendo gli ultimi di vacanza. Giovedì, per loro, come per tutti i compagni di Lombardia, suonerà la prima campanella di inizio delle lezioni: per alcuni segnerà il proseguimento del percorso didattico, per i primi invece sancirà l’avvio di una nuova esperienza. Tanti di loro impareranno, studieranno, giocheranno e staranno insieme in ambiente completamente rimessi a. "In questi giorni tornerà a suonare la prima campanella per 4.800 studenti dellelecchesi, dall’infanzia fino alle medie – spiega il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni-. A loro abbiamo dedicato tanti sforzi durante gli ultimi mesi per dare spazi belli, accoglienti, funzionali a un efficace percorso di crescita". L’elenco degli interventi è lungo e il conto dei lavori elevato.