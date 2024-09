Fisco il sindacato torna all’attacco | Imposta sui patrimoni plurimilionari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024) "Insistiamo sull’introduzione di un’suiimprontata all’equità e non come quelle attuate dai Governi degli ultimi 15 anni". La Confederazione sammarinese del lavoro punta la lente sul programma di governo. Esattamente alla ‘voce’. "Nel programma si legge ancora una volta – dicono dal– che c’è la volontà di andare nella direzione dell’accertamento dei redditi reali. Temiamo però che siano le solite frasi di circostanza. Peraltro, viene ipotizzata l’introduzione del ‘concordato preventivo annuale’ per le piccole imprese, ovvero il ritorno al sistema forfetario, che sembrava seppellito per sempre. Ci pare una contraddizione in termini, rispetto all’obiettivo prioritario prima ricordato".