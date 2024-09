Bus e metro Roma abbonamento a 50 euro per under 19 anche nel 2024 | come richiederlo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 8 settembre 2024) (Adnkronos) –per il, gli19 residenti apossono acquistare unannuale al trasporto pubblico al costo di 50per usare tutti i mezzi pubblici della Capitale. L’egevolazione, entrata in vigore il 7 settembre dello scorso anno, consente ai giovani tra gli 11 e i 19 anni di acquistare un nuovovalido per 365 giorni su tutti i mezzi di trasporto pubblico di: autobus,politane, tram di Atac, mezzi diTpl.I ragazzi potranno accedere all?agevolazione tramite il sito www.atac..it nella sezione MyAtac, autonomamente se maggiorenni o attraverso i propri genitori/tutori se minorenni. I due requisiti per accedere a questo servizio sono:– la residenza a- un’età inferiore ai 19 anni.Non ci sono vincoli di reddito. Si può accedere all?agevolazione tramite il sito MyAtac, effettuando la registrazione.