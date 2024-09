Bolkestein l’ira dei balneari | Ennesima presa in giro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024) "Soddisfatti delle proproghe per la? Proprio no. Peggio di questo non poteva esserci. E’ l’in. Non è un passo avanti, ma uno indietro": è la risposta categorica di Stefano Alessandrini (Confartigianato) e Marco Ciccarelli (Sib Confcommercio) rispettivamente titolari degli stabilimenti Trattoria 37 e Papillon. "Un aspetto fondamentale è la mancanza di chiarezza sugli indennizzi per i concessionari; non è previsto nessun diritto di prelazione – dice Alessandrini -, aspettiamo i decreti attuativi per capirne di più ma, a questo punto, speriamo che non li facciano, così come non li avevano fatti i precedenti ministri e governi. Grave che per le strutture dichiarate inamovibili il Comune possa ordinare la demolizione".