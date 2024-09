Ana uccisa dal marito quei post sui social che facevo paura Vorrei solo…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 8 settembre 2024) Il tragico femminicidio di Ana Cristina Duarte Correia, una 38enne di origini brasiliane, avvenuto tra il 6 e il 7 settembre a Saltara, nel comune di Colli al Metauro (provincia di Pesaro-Urbino), ha scosso profondamente gli abitanti del piccolo centro. Madre di tre figli, Ana Cristina è stataa coltellate dal54enne, di origini pugliesi, mentre i bambini si trovavano in casa. Ilè stato arrestato e attualmente si trova nel carcere di Villa Fastiggi. Secondo le ricostruzioni, la violenza subita da Ana Cristina non era una novità. La donna aveva già lasciato la casa familiare a causa dei maltrattamenti, ma aveva deciso di non sporgere denuncia contro il, nonostante avesse confidato ai carabinieri di aver subito violenze.