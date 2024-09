Venezia ’81 – Premio Collaterale Fondazione Mimmo Rotella al film IDDU di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 7 settembre 2024)aldi23a edizione Si è svolta ieri sera al Sina Centurion Palace di, la premiazione della 23a edizione deldella 81a Mostra Internazionale del Cinema di. Il riconoscimento, dedicato alla feconda relazione tra i linguaggi del Cinema e dell’Arte, è nato nel 2001 per volontà del grande artista calabrese(Catanzaro 1918 – Milano 2006). Ilè andato aldi, in concorso nella selezione ufficiale, prodotto da Indigo, Rai Cinema e Less du Losange con Elio Germano, Toni Servillo, Barbora Bobulova e Antonia Truppo.