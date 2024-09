Ultime Notizie Roma del 07-09-2024 ore 17 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 7 settembre 2024)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Esterina apertura di giornale La presidente del consiglio Giorgia Meloni ha incontrato al Forum di Cernobbio il presidente ucraino zielinski i due leader hanno discusso degli ultimi sviluppi della situazione sul terreno più immediate necessità dell’Ucraina in vista dell’inverno è pronta dei continui attacchi russi contro la popolazione civile contro le infrastrutture critiche La presidente del consiglio in forma Palazzo Chigi Ha ribadito la qualità del sostegno a chi F nell’agenda del presidente italiana del G7 è il continuo impegno a favore della legittima difesa dell’Ucraina di una pace giusta e duratura L’unica cosa che non si può fare abbandonare il tuo destino e questa è la scelta che sta attuando l’Italia è che non cambierà le parole di meloni ringrazio la prendere popolo ...