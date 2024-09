Qui rossoneri Morata scalpita | Non vedo l’ora di fare gol e vincere per i nostri tifosi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Da spettatore in incognito ad atteso protagonista, Alvaroscalda i motori in vista di Inter-Milan. Nell’intervista rilasciata a Sky Sport, infatti, il centravanti spagnolo ha rivelato: "In passato sono venuto a San Siro per vedere un paio di derby da tifoso, con il cappellino e gli occhiali neri. Nessuno si è accorto di me. Volevo respirarne l’atmosfera". Altri pensieri, ora: "Nondi provare l’esperienza di segnare in questa stracittadina e vincerla, persentire i milanisti orgogliosi". Forte e chiaro. Dopo la lesione muscolare che lo ha tenuto fermo contro Lazio e Parma, l’attaccante potrebbe già rientrare per uno spezzone contro il Venezia, sabato prossimo. Poi, martedì 17 settembre, la prima di Champions contro il Liverpool e, a seguire, Inter-Milan: "Una di quelle partite nelle quali puoi sbagliare un passaggio, ma non l’atteggiamento.