Pesca di moscioli stagione già finita La ricerca dell’università prosegue | | I trapianti danno buoni risultati

(Di sabato 7 settembre 2024) "Oggi è il mio ultimo giorno didel mosciolo della". Parole amare di Massimo Manganelli,tore storico della Cooperativatori di Portonovo che ha deciso, per questa estate, di smettere la raccolta del mitilo nostrano. Già sabato scorso aveva smesso Massimiliano Stecconi. Gli unici duetori della baia si sono fermati. Va ricordato che sino a due anni fa lasi chiudeva il 30 ottobre. "Le cause sono chiare e gli esperti le hanno confermate – afferma Manganelli – Il caldo eccessivo e le mucillagini hanno portato alla sofferenza del mosciolo. Non è assolutamente laperché in questi mesi ho notato che dove abbiamo eseguito la raccolta iresistono ancora mentre dove non l’abbiamo fatta sono scomparsi. Il seme in profondità, dove l’acqua è più fredda e dove li avevamo sfoltiti, resiste ancora.