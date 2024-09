Nosotti | Frattesi invasore nato Un fattore lo ha aiutato a incidere!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 7 settembre 2024) Davideha trovato nel match contro la Francia, vinto dall’Italia per 3-1, l’occasione per sprigionare al meglio le sue doti di inserimento. Di ciò ha parlato Marco. DUE ELEMENTI – Davideha siglato la rete del momentaneo 2-1 con cui l’Italia ha messo la freccia nel match contro la Francia di Nations League. Il suo gol èda un inserimento effettuato al centro della difesa avversaria, come di consueto accade nel caso delle reti messe a segno dal nerazzurro. Tale elemento è stato affrontato dal giornalista Marcoa Sky Sport: «è un. Va dentro ed è importante con chi si trova a giocare di fianco. Ieri ha trovato un Ricci e un Tonali che gli hanno consentito di dare sfogo alla sua attrazione verso la porta. Tempi, modi di inserimento e velocità di giocata sono gli elementi che chiedevamo all’Italia lui è stato bravo a garantirli.