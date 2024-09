Inter non solo la Champions League C’è il Milan all’orizzonte

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 7 settembre 2024) L’pensa già al ritorno in Serie A:c’è la sfida contro il, nel derby di casa a San Siro che potrebbe segnare un record nel campionato italiano. RIENTRO – Con la pausa per la Nazionale che sta iniziando a passare, in casasi pensa subito al rientro in campo. I nerazzurri, con un inizio perfetto di campionato, si apprestano a vivere il primo vero trittico staginale. L’riprenderà in Serie A con la trasferta contro il Monza per poi volare a Manchester per la sfida contro il City di Guardiola in una piccola rivincita dopo la finale di due anni fa in. Al termine della trasferta europea, l’sfiderà in casa il. Per i nerazzurri sarà la prima partita a San Siro nel derby con il tricolore cucito sul petto e la seconda stella. La stessa vinta sempre a San Siro, in un deby in casa dei rossoneri.