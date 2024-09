Heather Parisi replica alle polemiche sul rapporto con sua figlia Jacqueline | il duro sfogo social

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 7 settembre 2024)ha deciso di risponderescaturite dall’assenza di suoi movimentirispetto la gravidanza dellaLuna Di Giacomo. La giovane e il suo compagno, il cantautore Ultimo, avevano annunciato di aspettare un figlio mesi fa. Da allora, la showgirl aveva mantenuto un silenzio totale, alimentando voci di un possibile distacco tra madre e. Tuttavia recentemente laha rotto il silenzio con un lungo post su Instagram, chiarendo la sua posizione. Ecco le sue parole: Non devo difendere, proteggere o giustificare nulla della mia vita privata, non ho mai alimentato il gossip né mai lo alimenterò. Giornali e Tv lo usano come strumento di distrazione della gente. Io lo trovo uguale alla pornografia.