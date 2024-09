Frattesi pericolo infortunio scampato? Oggi Italia in Ungheria

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 7 settembre 2024)è uscito perieri in Francia-, dopo aver segnato il gol del vantaggio degli Azzurri. Per lui condizioni da valutare ma sembra esserci ottimismo. LA SITUAZIONE – Come sempre accade quando c’è la sosta per le nazionali, si alza l’asticella dell’attenzione per qualsiasi minimo. Motivo per cui, quando ieri Davideha chiesto il cambio in Francia-, la preoccupazione è diventata netta. Anche perché appena pochi minuti prima aveva segnato il gol del vantaggio nella grande vittoria per 1-3 al Parc des Princes. Per il centrocampista dell’Inter le prime indicazioni che arrivano dalla Francia sono però confortanti.