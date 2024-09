Ferrara contro Osimhen | Le sue dichiarazioni ai tifosi del Galatasaray sono solo pagliacciate

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 7 settembre 2024) Il giornalista accusa Victordi illudere idelcon promesse che potrebbero rivelarsi effimere. Victor, recentemente trasferitosi in prestito al, è al centro di polemiche e discussioni nel mondo del calcio. L’attaccante nigeriano ha attirato l’attenzione nonper il suo talento, ma anche per le sueentusiastiche sul club turco. Tuttavia, le sue parole nonpassate inosservate a Napoli e hanno suscitato reazioni contrastanti., al suo arrivo a Istanbul, ha elogiato ile i suoi, esprimendo il suo entusiasmo per la nuova avventura. “Quando ho sentito dell’interesse del– ha dichiarato – è stata una decisione facile per me. Sapevo quanto fosse grande ile quanto fosse un club familiare. Ha una base diincredibile”.