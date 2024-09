Bologna una clochard le sue storie | esce Basha romanzo di Valentina Sechi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 7 settembre 2024) Roma, 7 set. (askanews) – Una, la Stazione di, l’intreccio tra personaggi reali edi fantasia, l’attenzione verso realtà sociali complesse, di certo scomode. Un mix di spunti reali come droga, alcol, immigrazione, carcere e omosessualità, per unche si pone una “mission” ben chiara: rendere omaggio a una città in cui l’autrice, sarda, ha trascorso un’importante parentesi della propria vita, e al complesso e drammatico mondo sommerso dei senzatetto. Tutto questo è “”, opera prima di, libro edito da Scatole parlanti (136 pagine, 16 ?, acquistabile anche nei principali store digitali). La trama.è unache vive alla Stazione die immagina l’esistenza delle persone che vede quotidianamente: attraverso i racconti delle loronarra anche le vicissitudini della sua vita.