Weekend a Bologna | cosa fare il 6 7 e 8 settembre 2024

(Di venerdì 6 settembre 2024), 6- Musica, cinema e e musei. Sarà un fine settimana imperdibile sotto le Due Torri, grazie a una ricca programmazione di eventi che non vi lascerà annoiarvi. Vediamo insieme quali sono gli appuntamenti del. Venerdì 6Alle 20.30, Blues a Balues ospita i concerti di The Twisters with Alice Violato + Max Prandi Cha-tu King. Appuntamento al Giardino Davide Penazzi. Alle 21, tutti al Festival Sun Donato (giardini Parker Lennon) per il concerto live dei Selton. Ancora un evento alle 21: il regista Simone Massi incontra il pubblico all'Odeon presentando Invelle. Sempre alle 21, il Cabaret astrologico di Astronza invade i 300 scalini. Alle 21.30, Frida nel Parco (Montagnola) accoglie As cores do Samba, con Patricia De Assis Quartet. Sempre alle 21.30, Il Caso Goldman è la visione dell'Arena Puccini.